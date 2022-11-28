瑞士vs巴西，比賽時間: 11/29 00:00

KS運彩分析推薦: 小分（預測運彩盤:2.5）

兩隊首戰都是先搶下勝利，目前都有著三分的積分，兩隊的後防都相當不錯，要越雷池一步也沒那麼容易。

瑞士首戰用防守再找尋對方後場失誤的機會，開局都打得非常保守，本場面對強敵巴西更是會如此操作，太早展開積極進攻也會讓後防陷入非常大的壓力，就要看下半場能否找到機會了，本場應當是以保和為第一目標。

巴西首戰雖然是以2-0取得勝利，但主將Neymar受傷，分組賽恐怕都沒辦法上陣，這對巴西的進攻無疑是一種麻煩，少了一個可以吸引對手製造機會的明星主力，巴西其餘前峰勢必會打起來更困難。

兩隊目前都是分組首輪拿下勝利的隊伍，對於進攻強度都會稍微下降，反而會更著重於防守，打得也會更加保守，基本上不要出什麼大錯，都相當有機會能夠進入八強，本場看好兩隊分數不會太多，KS推薦小分過盤。