現年53歲的香港知名男星鄭嘉穎，於2018年與小22歲的名模辣妻陳凱琳（Grace）結婚後，便連續生下2名寶貝兒子，沒想到今日稍早他再度宣布老婆懷上第三胎，讓他在結婚4年內3度當爸，令外界驚喜萬分。

今日稍早鄭嘉穎與陳凱琳夫妻倆，分別在個人IG上發文，以英文表示「世界上最珍貴的禮物，人生或許無法預料，但無疑是充滿了美好的祝福，這就是為什麼我們今天很高興與大家分享我們的喜悅和幸福，我們的家庭即將變得更大！提前感謝所有的祝福者，我們已經迫不及待地想見到寶寶了！」

文中雖沒有提及寶寶的姓別，但公開的影片中，只見陳凱琳穿著一件黑色的削肩貼身洋裝，露出纖細的四肢，但肚子微微凸起，看起來已懷孕三個月。而鄭嘉穎則是深情地望著妻子，並親吻妻子，接著撫摸妻子肚中的寶寶，畫面既溫馨又浪漫。網友及演藝圈好友們看到後也紛紛送上恭喜，吸引超過2.8萬人按讚。

事實上，現年31歲的女星陳凱琳，當年以香港小姐冠軍出道，踏入演藝圈沒多久就爆出與大她22歲的男星鄭嘉穎熱戀，由於兩人相差的年齡太懸殊被外界封為「父女戀」，也一度遭到眾人撻伐，但兩人無畏輿論壓力不僅成功步入婚姻，又即將迎接第3個孩子的到來，幸福的婚姻生活溢於言表。