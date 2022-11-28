桃園市於2016年發生一起兒虐事件，有名滿周歲的彭姓女嬰遭凌虐遺棄致死，不過案件遲未被發現，直到嬰幼兒因為屢次未接種預防針、疫苗等，加上其媽媽簽署拒絕全部疫苗接種聲明書，衛生所派出護理師至家中查訪，發現家屬無法說明女嬰的去向，直覺有異連忙通報，地檢署鍥而不捨的追查，今年終於突破媽媽心防坦承虐童，28日偵查終結起訴。

現年27歲的王姓女子與彭姓男子婚後於2015年10月誕下1名女嬰，不過彭男同年11月便入監服刑，2人在2017年離婚。桃園市衛生局發現彭姓女嬰該打預防針卻遲遲未到衛生所接種，狀況異常，王女也於2017年簽署拒絕全部疫苗接種聲明書，2020年衛生所護理師在家訪過程中發現其家人無法明確說明女嬰的去向，媽媽和婆婆互推託女嬰是對方負責照顧，立即通報網絡單位共同協助，才發現此案件。

地檢署表示，該案由蘆竹警分局報請指揮偵辦，經調查後發現，王女獨立照顧彭姓女嬰卻罔顧天倫，動輒出門前、餵奶後便放任彭姓女嬰獨自在家，無人照顧直至下班，且長期未給予彭姓女嬰足夠的飲食及水分等，有妨害其身心發育的凌虐情形。更於2016年10月、11月間各出遊3日，獨留彭姓女嬰連續處於飢渴而無人照料的情境，導致其陷於無自救力的危急生理狀態，而王女在出遊3日後，於2016年11月20日夜間返家時才驚覺彭姓女嬰已無氣息。

地檢署指出，王女觸犯刑法第286條第1項妨害幼童發育、刑法第294條第2項前段的成年人故意對兒童犯違背法令義務遺棄致死等罪嫌，提起公訴。針對處於危險情狀的兒少保護，串聯警政、衛政、 社政、醫療等各機關單位協調合作，建置婦幼網絡平台， 使各機關單位即時傳遞資訊，並秉持兒少保護的宗旨，協助兒少照顧者、維護兒少權益，呼籲若發現需要保護、救助或特殊協助的兒少不利情境，應即時關懷加以通報。

據了解，王女被突破心防後，稱自己將彭姓女嬰的遺體打包放在袋子中置於婆家，不過最後遺體仍未被發現。衛生局補充說明，常規疫苗經催種逾期3個月未接種，衛生所公衛護理師會先用家訪、視訊等方式想辦法確認兒童的現況，另也有特別提醒各衛生所，在少子化的文化中，若遇到全部疫苗皆拒絕接種者要提高敏感度，目前市內每季約有3000件疫苗接種時間逾期案件，衛政單位仍會持續以健保協尋、家訪等方式確認幼兒現況，並協助預約疫苗接種。