群創(3481)子公司睿生光電(6861)深耕數位X光平板感測器，布局智慧精準醫療領域，將於12月1日參展2022台灣醫療科技展，以「AIming for Precision」為展覽主軸，將AI輔助診斷、數位X光檢測應用與醫療產業結合，展出軟硬體整合智慧精準醫療解決方案，包括人體醫療、行動醫療、寵物醫療等方案。

睿生光電董事長楊柱祥表示，近年全球人口邁向高齡化，加速醫療科技產業發展，其中更以AI輔助診斷、精準醫療與遠距醫療等為主要發展商機。睿生以數位X光平板感測器為發展根基，持續深化前瞻技術與創新產品，攜手結盟產、官、學、研等醫療合作夥伴，共創智慧精準醫療創新應用。

在人體醫療解決方案中，睿生攜手各大醫學中心與合作策略聯盟共同合作，展出包括「髖關節AI檢測解決方案」，透過深度神經網路AI模型與睿生X光影像分析軟體，可輔助臨床醫生快速、精準診斷髖關節骨折傷勢，避免漏判。

此外，睿生也展出領先業界「IGZO TFT sensor基板」及「軟性基板與模組」兩大技術及產品。「IGZO TFT sensor基板」提供高電子遷移率及超低漏電流特性，有效降低三維重建延遲效應引起假影，達成快速攝影效能，該技術展品獲得全球各領導平板大廠認可，並大量採用，應用範圍涵蓋牙科電腦斷層掃描(CBCT)、腸胃及骨科手術等動態攝影、透視攝影以及工業應用領域。另外，睿生的「軟性基板與模組」，其具備輕量、耐摔的特色，更適合應用於行動X光檢測設備。

在行動醫療解決方案中，睿生「可攜式X光解決方案」採用軟性基板X光數位平板感測器與手持式移動式X光機（能資國際）、工作站與腳架等，共同組成一套高效能檢驗解決方案，可突破時地限制，一次滿足數位Ｘ光設備之可移動性、輕量耐摔、高解析度與5G智慧聯網等需求。

此次展覽，在寵物醫療解決方案中，睿生推出台灣首創「Vetical獸醫社群雲端平台」，建構出專為獸醫打造的社群互動、治療歷程、AI輔助與教育學習平台，目標為台灣寵物、獸醫打造大數據寵物智慧醫療平台。同時，睿生透過與國立屏東科技大學產學合作，共同展出「動物心臟肥大AI檢測」，其結合睿生數位X光感測器與深度神經網路AI模型，將可於10秒內即時快速、精準揪出寵物病灶。