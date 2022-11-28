今年升息循環啟動後，房市交易出現降溫現象！觀察聯徵中心最新第二季資料，今年申貸案件數從第一季的47668件，至第二季剩46596件，減少1072件，而平均貸款利率也從1.46%升至1.69%，增加0.23%。進一步觀察各年齡購屋分布佔比，第二季一樣是以30~40歲為購屋主力，佔35.8%，值得注意的是，在第二季購屋年齡層中，50~60歲的購屋族，佔比較上季減少1個百分點，反之20~30歲年齡層的購屋佔比則提高1個百分點，尤其在申貸人數變少的情況下，20~30歲的購屋申貸人數也有明顯增加，顯示以七年級為主的「輕齡首購族」，仍是今年的購屋主力。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐分析，今年升息已達2碼，其中第一季末就一口氣升息1碼，讓第二季房市逐漸產生變化；由於今年年底前還會有一次央行理監事會議，若再調半碼，則全年調升達2.5碼，每千萬貸款，累計每月房貸比今年升息前多繳三千多元，因此總價越高，影響金額越大，也讓不少非迫切需要的換屋族，延遲換屋計畫。

統計中也發現，申貸建物的鑑估值，第二季與第一季只差一萬元，差異並不大，但建物面積從第一季的平均147平方公尺，縮減到第二季142平方公尺，等於空間減少約1.5坪左右的概念。

張旭嵐表示，房價不降，利息負擔又再加重，有剛性需求的小資族，只好在相同的預算下，買更小坪數的住宅，以台北市一坪單價70萬左右來算，購屋減少1.5坪，等於總價可以省下100萬，說多不多，說少不少，正好也為裝潢多留點預算，也讓小宅在升息環境下，始終保持活絡買氣。