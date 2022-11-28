日本爆冷輸給哥斯大黎加之後，最後晉級希望寄託在12月2日凌晨3時的小組決戰。如果日本踢贏西班牙就保證以第1種子身分晉級，輸了就肯定被淘汰，平手則有多種情況。日本踢贏西班牙的機率不高，外界看好度僅11%至25%之間，西班牙被看好有5成以上獲勝率。

西班牙積分4分、日本3分、哥斯大黎加3分、德國1分。平手只能拿到1分，相當於日本把晉級機會交到另一場德哥之戰手中。

日本逼和西班牙的情況下（日本4分），德國若打平哥斯大黎加，德哥兩國都會被淘汰（哥國4分，但是比淨勝球輸日本）。西班牙第1、日本第2晉級。

其次是日本逼和西班牙，同時哥斯大黎加獲勝（6分），哥斯大黎加成為第1種子、西班牙第2晉級（5分）。日本、德國淘汰。

其三是日本逼和西班牙，同時德國獲勝（4分），如此西班牙第1晉級（5分），德、日兩國將以淨勝球決定第2種子。哥斯大黎加淘汰。

淨勝球相同時，將會比較兩隊總進球數。日本的淨勝球為0，德國為-1，總進球數相同，所以日本稍佔優勢。如果德國痛宰哥斯大黎加或是兩隊比數很高，日本踢平手也會被淘汰。