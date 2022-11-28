國民黨屏東縣長蘇清泉質疑此次選舉疑點重重，已向法院聲請重新驗票，對此，民進黨屏東縣黨部強調，台灣九合一選舉已經結束，蘇卻還不罷休，把媒體誤植栽贓成選委會公布的票數，這種刻意製造對立行為，應給予嚴厲譴責！

綠營縣黨部發出聲明表示，周春米與蘇清泉票數差距是1萬1077票，而26日晚間約8時58分，三立新聞台開票節目誤植屏東縣長票數，當下由節目主持人口頭聲明致歉，其實開票當天因為拚即時，各台對各縣市報導都有一些類似狀況，卻就擴大渲染為選委會計票出問題。

另選舉過程中，國民黨與蘇清泉在各投開票所都派人擔任監票人員，在屏東縣選舉委員會也有國民黨派任選舉委員，換言之，每個環節都有該陣營派員掌握，加上雙方票數差距有1萬票以上，顯示蘇先生所有動作都是藉口，其實是輸不起。

既然蘇清泉尋求司法途徑驗票，相信司法會給此事件完整解釋，只是驗票過程需要大批人力，也需要花費大筆公帑，如果選前就主張大撒幣、不考慮財政結構的蘇清泉，覺得無所謂，全民也只能忍耐。

縣黨部表示，11月26日屏東縣民已經做了選擇，完成民主程序，希望蘇清泉先生自制，做好查證工作，不要再用選舉繼續操作，撕裂屏東縣民，造成社會不安。