上周原油期貨在中國確診人數連日創高，打擊市場對需求的信心，而歐盟考慮將俄羅斯原油價格上限定在每桶65～70美元區間，此價格上限區間對市場影響有限下，油價明顯承壓。布蘭特與西德州原油期貨周下跌4.55％與4.78％，雙雙跌破前波低點。

受此衝擊，在證交所掛牌的期元大S&P石油今天股價強勢大漲，以上漲5.86％作收，成交量放大至5,6432張，較上周五的11,366張爆增四倍以上；但桿桿原油ETF則大跌，期街口布蘭特正2及期元大S&P石油，收盤各重挫9.56％及5.62％。

街口投信分析，歐盟內部對俄羅斯原油價格上限議題仍存分歧，分歧點在於對油價上限應有多嚴格。而此前俄羅斯總統和官員也曾表示俄不會向加入價格上限的國家供應原油，雖近日態度有所鬆動，然俄國反制情況仍需觀察最終油價上限制定結果。

伊拉克高級石油官員表示，12月的OPEC+會議將考慮市場的狀況和平衡，上月決定每日減產200萬桶為穩定原油市場扮演重要角色。將關注OPEC+在近期油價下跌情況下，是否將有新的措施推出。

街口投信表示，主要原油消費國中國疫情不確定性，使原油需求展望難以大幅改善，需求轉弱風險仍存。然更需要關注供給面能否使油價獲得支持，包含俄油最終價格上限與產油國生產政策調整方向。