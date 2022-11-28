「2022台灣醫療科技展」將於12月1日在台北南港展覽館1館展出，為期4天。中山附醫與和信醫院攜手恩典科研，將於1樓K區816攤位現場揭露Ge／Ga-68孳生器與攝護腺癌鎦-177-PSMA同位素治療法，盼為晚期癌症精準診療揭開新序幕，造福更多癌症患者。

中山醫學大學附設醫院表示，正子造影（PET）常應用於許多癌症分期與評估療效，是相當重要的全身功能性影像檢查，但攝護腺癌或神經內分泌腫瘤等癌症，以往沒有適合的正子藥物選擇，只能屈就於敏感度及特異性均不理想的傳統影像檢查，且晚期癌症的療效差強人意。

中山附醫指出，近年來核子醫學的新進展—theranostics（療診合一），堪稱是晚期癌症精準診療的新曙光。針對腫瘤表面特異標記的配體或抗體分子，結合會產生診斷或治療輻射的放射性核種，就能成為新一代的核醫精準藥物；有的能精確反映腫瘤侵犯範圍用於治療後評估療效、有的能精確殺滅腫瘤有效提高患者存活期，有的甚至兼具診斷和治療雙重角色。

中山附醫表示，今年3月美國FDA通過攝護腺癌的正子診斷新藥Ga-68 PSMA與標靶同位素治療新藥Lu-177 PSMA。中山附醫與和信醫院皆具豐富的癌症診療經驗，共同引進Ge／Ga-68孳生器，將先提供晚期攝護腺癌患者高準確度的PSMA PET檢查；兩院也分別在中部與北部建置完善的同位素治療病房，提供癌症病患精準高效的診療服務。

中山附醫核子醫學科主任翁瑞鴻指出，院內同位素治療病房自2019年落成啟用已有3年，起初以收治甲狀腺癌患者為主，早已通過原能會許可具備收治Lu-177等同位素治療患者的條件要求，目前也通過原能會輻防與作業設施法規的要求，有望成為中部首家能夠提供攝護腺癌患者一條龍式完整診療服務的治療中心。