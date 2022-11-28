北市內湖區清白里里長候選人邱瑞蓮，26日以474票落選，調查局今年9月間已接獲情資，發現邱早在3個月前以贈送快篩試劑，希望里民能在年底九合一選舉投她一票，遭控違反《公職人員選舉罷免法》涉嫌賄選，士林地檢署28日偵結，認定除賄選起訴外，因快篩試劑來自大陸，屬於受到境外敵對勢力資助，又犯違反《反滲透法》、《醫療器材管理法》，一併遭起訴。

檢調指出，邱瑞蓮今年5、6月間，透過微信將人頭資料傳給「台工部」、「廈門寶太公司」，自大陸申報進口6000支，6月間在清白社區發展協會等處，議定由邱參選里長，陳則擔任輔選工作，共同處理選舉事務，並在6月18日、22日在臉書發布具有「清白里里民」、「設籍清白里里民」資格者，可領取快篩試劑5支。

馬姓里民等9人均證稱，邱發送傳單，而陳姓助選員則表示，在8月29日登記參選里長，希望里民能投她一票，而當時快篩試劑不易購得，每劑要價數百元，但邱當時解釋，是台商協會的吳姓朋友贈送給她，她出於好意才會發送給里民，檢察官並不採信。

另外，因新冠病毒快篩試劑屬於第三級醫療器材，依法只有醫療器材商、藥局才可以販賣，而且邱瑞連發送的快篩試劑來自大陸，屬於「境外敵對勢力的政府所屬組織、機構或派遣之人」，邱瑞蓮受滲透來源的資助，涉犯《反滲透法》，一併遭起訴，若違反選罷法將加重其刑2分之1。

60歲邱瑞蓮擔任內湖區清白社區發展協會理事長，國民黨推薦參選里長，邱在臉書上寫「以往一直是幫人輔選抬轎，今年突破自我，登記參選！」26日開票，邱瑞蓮僅獲2126票，輸給陳東源474票，邱敗選，26日晚間8點多在臉書貼出「有負眾望，仍感謝大家相挺」。