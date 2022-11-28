第7屆北竿硬地超級馬拉松賽28日舉辦「北硬-硬在壁山紀錄挑戰活動」，主辦單位邀請市民跑者之王李智群以及知名跑團教練林洢杏教練前至北竿挑戰過往最佳成績，12.5K男子組最佳成績為1小時01分(2021年)，壁山女子組最佳成績為35分(2022年紀錄)，兩位教練誓言突破最佳成績，樹立全新目標供第7屆賽事跑者挑戰，另外，本屆北竿硬地超級馬拉松賽首創破紀錄獎金，歡迎征戰過各大比賽的菁英跑者們前來刷新紀錄，為自己的路跑紀錄寫下新的篇章。

硬在壁山紀錄挑戰團今早搶先開跑，兩位教練一大早從松山機場搭機前往馬祖北竿，早晨氣候涼爽，由李智群率領北竿守備大隊弟兄12.5公里組率先出發，沿路經過北竿大道、尼姑山與芹壁村，回到終點成績54分47秒打破歷屆最佳成績，李智群並提醒跑者：「在爬升不斷的賽道下，依照自己的心率去跑，不要過於追求穩定的配速，才能順利完賽。」

接著由林洢杏與在地跑者代表共同挑戰壁山5K，林洢杏首次參加外島賽事，選擇挑戰壁山的超硬路線，成功登上壁山觀景台，最終以27分07秒刷新場地紀錄，林洢杏表示：「第一次挑戰外島賽跑，北竿硬地超級馬拉松賽真的很『硬』，值得喜愛路跑的大家前來跑步兼旅遊。」

李智群、林洢杏兩位教練搶先突破最佳成績，邀請全台好手報名參賽挑戰紀錄拿獎金。

「2023馬祖北竿硬地超級馬拉松」已開放報名，早鳥名額於開報首日立即銷售一空，主辦單位和五福旅遊、驫馬旅行社、長汎假期以及立榮假期合作，共同推出機加酒的跑旅方案供跑者選擇，還能全家大小一同邊跑邊玩，歡迎帶上最硬的態度，來征服最硬的賽道。