九合一選舉剛落幕，國內約有五萬名確診者無法投票引發爭議，遭外界批評違憲。衛福部長薛瑞元今天則首度表示，將與中選會共同研擬讓確診者得以出門投票的方案，因應後續的嘉義市長、地區立委補選。

國民黨立委洪孟楷今天在立法院社福及衛環委員會中質詢，批評中央下令確診者不得出門投票的邏輯不通，他指出過去指揮中心曾要求要經PCR採檢陽性才算確診，放任許多快篩陽的民眾到處趴趴走做PCR，現在就連通融確診者出門投票都做不到，不僅是邏輯不通，還根本是雙標。

對此，薛瑞元回應，當時是因為通報定義要求要有PCR陽性才算確診，才會允許快篩陽性的民眾可出門做PCR，但現在通報定義已不同，改為快篩陽即確診，邏輯前後一致，並非雙標。

洪孟楷認為，投票不是一般行為，是憲法賦予人民的基本權利，任何中央部會都不可用任何法令加以限制，且就連監察院都指出，行政單位應針對確診者投票進行預先規劃，否則就是不負責任的行為，要求衛福部研擬嘉義市長、立委補選的確診者投票方案。

薛瑞元回應，接下來的嘉義市長，以及立委補選，由於範疇已經縮小很多，確實可以針對動線、時間來為確診者規劃，與一般民眾進行分流，將與中選會進一步討論精進方案。