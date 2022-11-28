九合一選舉落幕，市場聚焦國安基金明年1月例會是否繼續護盤以及有條件禁空令等政策方向，台股在九合一選後首個交易日回跌逾200點。這一波台股從低點到高點，已經上漲2000點，凱基台灣優選高股息30ETF基金經理人施政廷表示，這一波上漲以先前跌深的電子產業為反彈要角，上中下游皆見上揚，其中又以成長股、高品質、與大型股表現最為突出。

但隨著短線來到超漲階段，施政廷提醒投資人，宜提防盤勢波動加劇，建議以多因子高股息ETF投資策略分散風險，因應盤勢變化。當指數回到14000點以下是很好的分批布局進場時機，並建議將投資重心回歸基本面，關注具備抵禦景氣逆風能力的高盈餘品質公司。

施政廷進一步說明，可以ROE、ROA與配息高低作為企業盈餘品質觀察指標，在景氣逆風時期還能創造穩定現金流，代表企業獲利能力優異；待景氣反轉向上，這類公司也可望率先走出一波反彈。

施政廷表示，市場雖預期企業獲利仍在下行階段，但若等企業獲利落底再進場布局，往往會錯過最佳進場時機。依據過往歷史經驗顯示，美國OECD領先指標是台股企業獲利的先行指標，美國OECD領先指標低點出現後的3-6個月左右，有機會見到台股企業獲利翻揚向上。

施政廷指出，觀察美國OECD領先指標下跌已出現趨緩跡象，因此，市場預期明年Q2企業獲利下修有機會告一段落。回測過去台股企業獲利下滑時，若於OECD下滑幅度趨緩時進場，持有一年正報酬勝率87%，平均獲利可達18%。因此建議投資人，若見指數有回檔，可逢低進場分批布局。