「2022年台中客家三行詩暨客家春聯創作大賽」，共有106件三行詩、32件客家春聯等優秀作品參賽。（靜宜大學提供）

靜宜中文系開設多門文學、文創、語音、聲韻等兼具理論與實務創作之豐富課程；同時積極爭取產學合作及專案計畫，提供多元學習與平台。（靜宜大學提供）

「2022年台中客家三行詩暨客家春聯創作大賽」分為三行詩及客家春聯2組別，各選出8件優秀作品，得獎者横跨老中青三代。（靜宜大學提供）

頒獎典禮現場並邀請獲獎者朗讀、吟唱獲獎作品，傳遞客家文學創作能量，促進客家文學影響力並與國際接軌。（靜宜大學提供）

為鼓勵客語藝文創作、推展客家文學並接軌國際，台中市政府客家事務委員會攜手靜宜大學中文系合辦「2022年台中客家三行詩暨客家春聯創作大賽」，共有106件三行詩、32件客家春聯等優秀作品參賽。台中市客委會主委江俊龍說，競賽首次不限參賽者國籍與題材，期待促進客家文學影響力並國際接軌！

靜宜人文暨社會科學院副院長暨中文系主任汪淑珍說，該系開設多門文學、文創、語音、聲韻等兼具理論與實務創作之豐富課程；同時積極爭取產學合作及專案計畫，以提供多元學習與平台，讓師生將所學專業實踐運用。過程中也能學習溝通、協調、合作及換位思考，這正是素養培養與能力增強的最佳管道。

汪淑珍指出，今年的客家三行詩暨客家春聯創作大賽不僅展現客家藝文能量，也能推廣客家人文精神、價值及文學文化。難能可貴的是，此次有多位年青創作者參賽，期盼未來有更多、更好的創作，讓客家文學蓬勃發展！

中市客委會表示，「2022年台中客家三行詩暨客家春聯創作大賽」分為三行詩及客家春聯2組別，各選出8件優秀作品，得獎者横跨老中青三代；其中，客家三行詩首獎得主彭碧珠移居南非多年；客家春聯首獎得主彭月春是講客廣播電台主持人，在客家語文領域貢獻良多。無法到場的香港獲獎者曾倍歡，特透過錄影方式表達感想。

頒獎典禮現場並邀請獲獎者朗讀、吟唱獲獎作品，傳遞客家文學創作能量；透過客家三行詩暨客家春聯創作大賽，促進客家文學影響力並與國際接軌。