台北市議會上月通過北市警察局明年度錄影監視器預算案，不過有設下但書，市長柯文哲認為窒礙難行提出覆議，創下北市議會在休會期間重啟臨時會審理議案首例。議會今下午召開臨時大會審查覆議案，在場議員全無意見，直接通過維持原決議，過程僅花1分鐘，讓即將卸任的柯市府，重重被打臉。

北市警察局錄影監視系統專用傳輸網路服務費准列4.61億元，但書內容要求為維護影像品質、符合治安需求，除了3M頻寬需求者，可新增200萬畫素攝影機外，如規畫使用2M頻寬者，則應改為增設100萬畫素攝影機，預算始得動支。

北市府認為但書窒礙難行之處在於，依現行汰換案契約規定，若使用100萬畫素監視器將衍生履約爭議，影響工程進度與驗收，且100萬畫素非市場主流產品，未來將面臨零件生產停滯、損壞無法維修，也不將導致頻寬選用標準不一，因此提出覆議。議會今下午審查市府覆議案，國民黨發動甲級動員，議長陳錦祥詢問在場議員、國民黨團是否發言，現場沒有人有意見，並再度詢問議員，維持原決議是否有意見？包含民眾黨議員林國成在內，仍無人表示意見，最終決議維持原決議，過程僅花1分鐘。

柯市府首次提出覆議案是因不滿議會通過「台北市重陽敬老禮金致送自治條例」，恢復發放敬老金，但最終以失敗收場，此次針對警察局預算但書提出覆議，再度以失敗作收。

國民黨市議員王鴻薇炮轟，當時在選舉期間接受到市府提覆議案，其實很傻眼，大家都忙於選舉，覆議案有一點突襲，大家都有這樣的感覺，處理的時間也非常緊急。

王鴻薇說，但國民黨團很負責任，今天找來所有黨籍議員，並請警察局說明，當時警政衛生委員會有充分討論，包括召集人李傅中武、提案人陳重文都做相當說明，最後決議甲動，不同意覆議案。

王鴻薇表示，結果今天到現場沒有人要同意覆議案，連表決都不用表決，這是柯市府要結束時大大被議會打臉，代表沒有任何政黨同意柯市府，且今天林國成也在，他都沒有表示任何意見。

王鴻薇批評，如果市府覆議案是認真的，起碼林國成應該表示異議，應該要表決，或是提出額數問題做技術上的杯葛，「不覺得很好笑嗎？」從頭到尾沒人提異議，整個覆議案被否決，最後顯示出柯市府現在變成競選總部，對覆議案太兒戲了，更直呼「荒唐」！

民進黨團總召江志銘說，今天沒有發動甲動，讓議員自由出席，對於柯文哲提出覆議案，很多黨團成員認為沒意義，而且是突襲的方式，大家認為應該尊重原決議。

北市議會秘書長洪樹林說明，今日有過半議員出席，已達開會人數，議長提出維持原決議，並詢問其他議員是否有意見，但現場沒有議員表示反對意見，因此無需動用表決，按照上次審查結果，維持原決議，程序上沒有問題。