近年來國際智財爭議有逐年遞增趨勢，企業妥善管理及運用智慧財產，降低智財侵權風險已成為永續經營的重要策略。中鋼繼去年完成「台灣智慧財產管理制度」驗證後，今年11月再次完成外部驗證委員實地審查。

這項驗證，除了專利與營業秘密外，今年亦將商標與著作權管理納入驗證範圍，連續兩年審查結果均符合TIPS規範，獲得驗證委員高度評價與肯定，顯示中鋼已建構完善的智慧財產權管理系統與制度，有助提升公司長期競爭力。

經濟部智慧財產局公布110年專利申請及公告發證的百大排名中，中鋼公司獲得專利申請數排名第9名，以及專利獲證數排名第8名的亮眼成績。除了專利布局之外，營業秘密保護也是中鋼公司今年重點推動工作，不僅已建置完善的管理系統，亦完成全公司營業秘密的盤點，並陸續邀請章忠信教授、朱帥俊檢察官等智慧財產領域專家演講，強化公司同仁在智財領域的深刻認知。

此外，中鋼公司今年10月和法務部調查局簽署「資通安全聯防、營業秘密保護與情資分享」合作備忘錄，將公司資安防護及營業秘密保護提升至國家安全等級。

中鋼近年來推動「高值化精緻鋼廠」及「發展綠能產業」經營雙主軸，為使智財保護機制臻於完善，今年更針對商標與著作權領域進一步檢視、盤點及強化系統性管理工作。此外，在維護公司商標權益時，中鋼公司亦配合集團全球布局及供應鏈管理等發展需要，研擬合適的商標樣式，以建構中鋼集團之卓越國際品牌形象，並提昇集團整體營運綜效。同時，中鋼公司也對內部刊物及對外發表論文等著作權項目建構系統性管理制度，確保公司及同仁權益獲得妥善保護而不受侵害。

今年中鋼公司再次完成TIPS外部委員實地審查，智慧財產管理措施與作業流程的驗證結果均符合TIPS規範，外部委員更提及中鋼是近年來少數完成專利、營業秘密、商標及著作權等四項標的驗證的大型企業，顯示公司同仁已將智財管理相關思維融入日常工作。

展望未來，基於「沒有最好，只有更好」的經營理念與TIPS所具備的持續改善精神，中鋼將不斷精進公司智財治理，就公司各項鋼品及技術開發的智財取得、保護、維護與運用均完善管理作為，並做好風險管控，厚實公司智慧財產，打造永續經營的穩固基石。