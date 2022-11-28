12月8日下午1時30分登場，還有「鑽轎底，求平安」、「取炭淨衣」等熱鬧活動，祈求家人平安健康「炭」大錢。（吳佩蓉攝）

12月8日下午1時30分登場，還有「鑽轎底，求平安」、「取炭淨衣」等熱鬧活動，祈求家人平安健康「炭」大錢。（吳佩蓉攝）

「二結王公文化節」於12月3日揭幕，有農特產草仔粿體驗、傳統陣頭展演及晚間限量80桌、1桌5000元的澎湃福宴。（吳佩蓉攝）

12月3日晚間設有澎派福宴，1桌5000元，限量80桌，即日起可向廟方登記桌數。（吳佩蓉攝）

「二結王公文化節」將在12月3日揭開序幕，重頭戲過火儀式於8日登場。（吳佩蓉攝）

宜蘭縣「二結王公過火」儀式迄今已有200年歷史，其「抓童乩、跳過火」過12000斤炭火，亦為全台最壯觀盛大的廟會活動，遂一年一度的「二結王公文化節」將在12月3日揭開序幕，重頭戲過火儀式於8日登場，財團法人二結王公廟邀請民眾前往參加，祈求家人平安「炭」大錢。

五結鄉的二結王公廟，每年在王公生日期間，會與五結鄉公所、鄉民代表會聯合舉辦宗教盛事「二結王公文化節」，今年從12月3日開始至8日，其中，「過火」儀式在2011年登錄為無形文化資產、2013年登錄為「宗教百景」之一，為珍貴的文化資產。

二結王公在11月12、13日首次與白沙屯媽祖、山邊媽祖，聯合舉辦南北遶境慶典祈安賜福，也邀請宜蘭傳統藝術中心文昌祠文昌帝君加入；該神尊們將於12月8日一同坐上轎子，讓信徒鑽轎底、享福氣。此次特別與台北知名餅店「福記餅店」聯名「王公媽祖祈安餅」，鑽轎底即可領取，當日限量1000份。

文化節於12月3日揭幕，有農特產草仔粿體驗、傳統陣頭展演及晚間限量80桌、1桌5000元的澎湃福宴，即日起可向廟方登記桌數；另，首次與宜蘭縣街頭藝術協會合作，安排精彩街舞及歌唱表演。12月4日上午有「成年禮」，下午則有宜蘭高校生的「校對校街舞對抗賽」，參賽名額為30位，請各縣市青少年踴躍報名。

其，活動重頭戲「抓童乩、跳過火」於12月8日下午1時30分登場，還有「鑽轎底，求平安」、「取炭淨衣」等熱鬧活動，祈求家人平安健康「炭」大錢。財團法人二結王公廟董事長張明華表示，希望透過「過火」儀式讓鄉親祈求平安，也藉由其執行長張捷民，將宗教傳統文化與街頭藝術做結合，讓年輕人永續傳承。