澎湖縣望安鄉民代表第二選區選舉因2人得票數相同，依選罷法規定必須在2天之內抽籤決定誰當選，望安鄉選務中心主任許正毅28日下午2時30分在東安活動中心主持會議，由俞寶貴、許啟庭兩名候選人以抽籤方式決定誰當選。結果，許啟庭受到幸運之神眷顧，如願抽中當選籤。

現任鄉代會副主席俞寶貴身穿紅色T恤，許啟庭則穿藍白上衣，戴了頂藍色望安鄉代會的帽子，一派輕鬆提早15分鐘到場。抽籤結果許啟庭似乎受到幸運之神更多眷顧，抽中當選籤，順利連任望安鄉民代表。

望安鄉選務中心表示，該選區有三名候選人參選，應選出兩席代表，其中3號候選人俞益興得到365票，以第一高票當選，俞寶貴、許啟庭兩人得票數都是282票，依選罷法第 67 條第1項規定，公職人員選舉除另有規定外，票數相同時，應在2日內以抽籤決定之。

據望安鄉民表示，俞寶貴、許啟庭都是現任的鄉民代表，俞益興則在四年前的選舉中飲恨敗選。今年捲土重來拿下最高票，俞、許2人則因票數相同，必須用抽籤方式確定當選人。