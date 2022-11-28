苗栗縣政府工商發展處28日舉行「國土功能分區分類及使用地劃設作業」公開展覽前記者會，說明國土計畫法公告實施後，已重新規畫成國土保育、海洋資源、農業發展及城鄉發展4類國土功能分區，使土地利用更為明確，期達到適地適用、永續發展的目標。縣府將於今年底至明年初在各鄉鎮市辦理公開展覽及公聽會，展示圖冊並說明相關法規與推動現況，供鄉親閱覽、查詢及陳述意見。

「苗繪國土‧栗創新局」記者會今日在縣府A201會議室舉行，縣長徐耀昌率同工商發展處長詹彩蘋及產業發展科長蘇櫻莉出席，另邀請清大教授黃書偉簡報苗栗縣國土規畫概況及執行進度。卓蘭鎮長詹錦章、公館鄉長曾美露、西湖鄉長高阿賜及鄉鎮公所代表多人到場關心並協助宣導法規及政策。

工商發展處長詹彩蘋表示，國土功能分區分類及使用地作業，內容有些艱澀，卻與鄉親權益息息相關，因此希望各鄉鎮市公所協助宣導推動，依序完成3階段工作，透過分區分類及使用地劃設等作業，達到適地適用、永續發展的目標，同時保障民眾既有權益。她提醒鄉親或社團，在12月22日至明年1月10日舉行公聽會及公告閱覽期間，可於會場或書面陳述意見，讓政策更貼近民意。

縣長徐耀昌先向連任成功及新當選的候選人致賀，慰勞選務人員、候選人和各競選團隊，也感謝鄉親踴躍投下神聖的一票，他並勉勵大家在選舉激情過後，回到原來崗位，把心思放在自己的工作上。

徐耀昌表示，國土分區分類及使用地劃設作業，代表著苗栗未來國土規畫的願景與契機，更期待將來在中臺灣的區域發展能占有一席之地。由於苗栗介於新竹與台中兩都會區之間，過去為典型的農業縣市，然近年來縣府致力招商引資，已逐漸轉為工商、農業並重型態，尤其三義、南庄獲國際慢城認證後，蛻變為極具地方特色發展模式，面對國土計畫重大變革下，如何引導城鄉發展？這項計畫要肩負起主要責任。

徐耀昌進一步指出，依內政部分區劃設原則，南庄、獅潭地處水質水源保護區，而需優先劃為國土保育地區第一類，但縣府爭取10處約53公頃原住民部落，劃為農業發展第四類，有效保障在地鄉親權益；另已爭取中央補助在西湖與卓蘭於今年辦理鄉村地區規畫，後龍將於明年接續辦理，希望透過鄉村整體規畫，更能因地制宜訂定符合地方的使用管制規定，讓土地利用更契合在地需求。

工商處表示，國土計畫法於105年1月公布實行，縣市國土計畫則於110年4月公告實施，將原都市土地、非都市土地及國家公園土地，重新規畫成國土保育地區、海洋資源地區、農業發展地區及城鄉發展地區等4類功能分區，可使土地利用更為明確。縣府團隊依規定擬定功能分區圖，引導城鄉發展區位及時序，兼顧環境永續及糧食安全，民眾權益亦同時獲得保障。

縣長徐耀昌指示團隊積極辦理相關作業，依規定繪製國土計畫功能分區圖冊，並預定今年底至明年初到各鄉鎮市辦理公開展覽與公聽會，讓在地鄉親閱覽、查詢及陳述意見，亦可瀏覽國土計畫資訊網