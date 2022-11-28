男星言明澔曾是男團4ever的成員之一，出演過許多電視劇如《戀愛鄰距離》、《我的極品男友》，頗受好評，但自從2020年拍完《幸福選擇題五部曲》-《三人行不行》，便沒再推出新作品，沒想到，他28日突然坦言已經結婚且有了小孩，讓粉絲熱烈的歡迎他回來之外，震驚直呼：「這進度好快！」

言明澔28日在Instagram上傳一張騎著腳踏車的照片，並且有感而發地說：「這兩年疫情期間沒閒著， 婚姻、二寶爸、腳踏車。趕進度。」無預警曝光結婚且有小孩的訊息，讓不少網友頗為震驚。

圈內友人吳季璇興奮留言表示，這是一篇感人的貼文，「恭喜90爸爸！」言明澔的粉絲看了也忍不住蓋樓直呼：「哇！是爸爸了」、「天啊好棒！」、「怎麼那麼神速厲害」、「好久不見了～兩年趕了這麼多進度啊～恭喜！」、「哇！是爸爸了！」

其實，言明澔曾傳過緋聞，對象是女藝人熊熊，當時被周刊捕捉到外出約會，兩人手牽著手一邊親暱地聊天，當時言明澔的經紀人雖然有對此做出澄清，但巧合的是，言明澔同年就突然消失淡出演藝圈。如今，他久違的在社群平台上發文，透露自己是二寶爸消息，得到許多網友的祝福。