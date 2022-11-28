吳姍儒（左）目前懷孕7個月，右為吳宗憲。（陳俊吉攝）

吳姍儒（左）、吳宗憲。（陳俊吉攝）

吳宗憲、吳姍儒今（28日）趁錄製中天《小明星大跟班》的空檔跟媒體分享近況，宣布吳姍儒將於明天錄影結束後，請長達3個月的產假，專心待產，吳姍儒也虧爸爸吳宗憲已經列出一長串的代班主持人清單，吳宗憲笑說女兒不在就可以囂張，「我會以啦啦隊優先，我有打給林襄了，她很興奮問我『憲哥，我可以嗎？』必要時我還會請魔獸代班」。

吳姍儒。（陳俊吉攝）

吳宗憲也說代班清單，都是近期新聞裡備受關注的人，其中還有一位萬眾矚目的男生，正是兒子露希派，「中天正在討論他對社會的影響力，他們正在冒很大的險」；目前懷孕7個月的吳姍儒表示孕產期間一切都很好，只是體力方面有點不足，「現在就是很容易感覺睏，2個小時就要睡1小時才行」，她說還沒幫腹中胎兒取小名，「我到現在都還是叫他寶寶，不知道該怎麼辦，總不可能叫他王寶吧，因為我妹的就叫蔣寶，我問她說那第2胎怎麼辦」。

吳姍儒（左）、吳宗憲。（陳俊吉攝）

吳姍儒。（陳俊吉攝）

吳姍儒（左）、吳宗憲。（陳俊吉攝）

吳宗憲日前與跟汪小菲通話40分鐘，有聽他訴苦嗎？吳宗憲今低調表示早在汪小菲與大S結婚前就是好友，「我不想我的名字跟他們在一起，我跟大小S也是好朋友，盡可能地呼籲他們，過了就過了，我也不是當事者，今天就不要聊他們了」，汪小菲的來台時間？吳宗憲說汪小菲表示選舉後就會來，「這1、2年都算選後啊，我也不會排斥跟他見面」；吳宗憲今天的低調態度，也受到吳姍儒誇獎，「我覺得你成長很多，還會說不關你的事，因為以前20幾年發生的很多事都不關你的事」。

吳宗憲今被問到上周是否有關注銷毀床墊的新聞？他說當天正好就在S HOTEL開會，「我根本不知道這件事，我那天也沒看到床墊」，他也揶揄這則事件讓生活有不一樣的色彩，「不然每天都看政論節目，他們的新聞都比綜藝節目好看」，會覺得因為床墊引發軒然大波很荒謬嗎？他則自爆：「不會啊，我曾經有過我回家後想說『我的床呢？』，發現一切已經人去床空」；而今天正好是小鬼黃鴻升的39歲冥誕，吳宗憲不捨地說：「我們時刻都關懷著他，我昨天就穿著他的衣服」。