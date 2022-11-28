九合一選舉落幕，為迅速恢復市容景觀，新北市環保局26日及27日連續兩日，動員各區清潔隊人力執行轄內違規競選廣告物拆除與選後復原作業，兩日內拆除了2820件，而今年選舉期間拆除違規廣告物共計4156件，較上屆選舉減少74％違規競選廣告。另外為落實資源循環，新北環保局也將拆除後的競選廣告物，再生為超搶手的環保袋、飲料提袋等環保用品義賣，賦予旗幟新生命。

環保局表示，26日及27日拆除的競選廣告物中，最多為布條廣告共1372件，其次是帆布廣告538件、單面旗幟498件、看板及紙類391件及其他違規競選廣告21件。而自選前至昨日為止，環保局拆除違規競選廣告物總數為4156件，相較4年前的1萬6101件減少了74％，更比8年前的3萬623件減少了86％，由此可見新北市的選舉文化逐屆在改變。

環保局說明，本屆選舉期間大多數候選人皆遵循「新北市政府辦理市長與議員及里長選舉競選旗幟設置管理規定」合法向各區公所申請宮燈旗設置，或於服務處規定範圍內設置單面旗，顯示出新北市轄內候選人，已達成選舉宣傳與共同維護市容的默契。

環保局表示，為落實資源循環零廢棄，拆除後的競選廣告物或商業廣告旗幟，自2013年開始，即由直屬隊饒富裁縫經驗的隊員製作再生環保袋、飲料提袋、窗簾等，並依據使用經驗持續改良版型，讓再生環保袋更便利，產品也將透過年底(12月24日)的耶誕尋寶挖寶趣-跳蚤市場活動推廣義賣，而所得全數納入新北市好日子愛心大平台幫助弱勢，完成環保、公益的斜槓。