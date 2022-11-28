高雄市壽山國中校長林宜家為音樂老師，更令人驚豔的是，林宜家的大妹和小妹也都是音樂老師，分別在小港國中擔任訓育組長、仁愛國小擔任教學組長。3姊妹對於推動雙語教育也都不遺餘力，利用音樂課程將雙語推動融入其中，成果連高雄市教育局長謝文斌都讚歎不如。

林家3姐妹從小就開始學鋼琴，林宜家主修鋼琴，高中考上雄中音樂班；大妹林欣穎主修大提琴，高中就讀台南藝術大學高中部；小妹林廷家則是主修豎笛，就讀鳳新高中音樂班，3姊妹畢業後都投入教職生涯，也在雙語教育推出後，紛紛努力響應。

林宜家表示，自己非常認同高雄市力推的雙語教學，壽山國中的老師們早就投入其中，從體育、表演、音樂、閱讀，都有雙語授課團隊在運作，自己有感於教師們的努力，更想加入雙語教學的行列，剛好2個妹妹都在學校當音樂老師，也給自己很大的支持，姊妹們會利用周末研討課程，成為另類的家庭活動。

林欣穎表示，高雄市推動校校有雙語的能量真的很強，自己與學校夥伴也盡力營造學生的雙語學習機會，校長也很支持，除了本身授課的音樂課程外，訓育組製作的學校活動影片，也都用雙語字幕來呈現，讓學生自然而然沉浸在雙語之中，也習慣雙語的運用。

林廷家表示，除了雙語課程、雙語活動之外，這學期也由教育局支持各校成立雙語社團，學校也特聘英語網紅老師來幫孩子授課，雖然學區在比較弱勢的地方，但是教育局挹注的雙語資源的確非常寶貴，能補足學生在雙語學習上的家庭落差。