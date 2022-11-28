信義公益基金會推動「共好計畫」七年來支持近70個友善高齡計畫，和全台社區一起研發老後的幸福生活方程式；26日頒發2022「共好計畫」20個獎項，董事長林信和表示，以往常見在社區活躍的長者多是女性，相較之下男性退休後很難走出來，但是今年獲獎計畫中喜見「老男人站出來了！」例如有修理達人、木工達人號召同好在社區設置再生家電、家具工坊，發揮專長回饋社區，也呼應「聯合國永續發展目標SDGs」中的「健康與福祉」、「永續城市」、「責任消費與生產」、「性別平等」4項目標。

去年國人平均壽命仍維持81歲，平均退休年齡則是63歲，代表退休後還有近20年餘命，如何支持國人老後活得健康、活得幸福，成為政府和民間的重要課題。信義公益基金會26日在台北市四四南村舉辦「躍老幸福市集～共好計畫成果展暨頒獎典禮」，邀請來自各地的阿公阿嬤站台，以不老勁舞、MV街舞、月琴唸謠，搭配現場以長者為師的手作課程、互動遊戲闖關、健康3C競賽等多項體驗活動，並頒發2022｢共好計畫｣共20個獎項。

今年｢共好行動徵選｣收到143項提案再創新高，首獎由新竹縣關西儲蓄互助社志工隊以「老派修理咖啡館」計畫獲得，成立於55年的互助社現有超過600位65歲以上的社員，其中不乏各種修理專長的達人，他們決定以「陪伴+交流+成就感」的方程式讓長者越老越幸福。無獨有偶，同獲新生活獎的「退休銀髮族發光~廢家電再生」及「我是快樂銀髮木匠師」兩項計畫，長者也準備一展所長與社區共好互動，達到「躍老幸福」指標。

26日的「躍老幸福市集」一開場由台北市2022銀髮族運動會的宣傳大使「不老勁舞團」揭開序幕，緊接著標舉「這群老人想幹嘛！」的阿公阿嬤跳出以畢業季為主題的MV街舞，再由說唱藝師丁秀津的月琴唸歌擔綱壓軸演出。還有特別邀請去年「共好計畫」的得獎者擺市集，有來自苗栗的長者親授藺草編織技藝，澎湖的長者示範海廢彩繪，台北的長者與星兒攜手帶領植栽苔球製作，還有多項高齡服務內涵的遊戲互動體驗，把他們長者的幸福生活方程式一一與民眾分享。現場也有緯創醫學科技的團隊以有趣的銀動健康3C競賽，吸引民眾下載「Health365」app完成指定任務，體驗科技促進健康的新穎便利。

信義公益基金會希望藉由這樣的活動以及｢共好計畫｣持續為高齡社會創新鋪路，與跨世代攜手合作讓長者找到屬於自己的方程式，因為年歲會變老，但幸福生活不能少。