38歲趙又廷當年演出《痞子英雄》後走紅，並奪下金鐘獎視帝，2014年他與大陸氣質女神高圓圓結婚，育有1名3歲女兒Rhea，28日有狗仔拍到，一家三口在餐廳外的飲食區用餐的畫面，可見夫妻倆輪流夾飯到對方嘴裡，同時悉心照料身旁的Rhea，而暖爸趙又廷見女兒Rhea想吐出正在咀嚼的食物時，直接一手接著，讓粉絲見到他貼心一面。

日前，狗仔「酷哥追星日記」在陸媒曝光一段影片，畫面中趙又廷一家三口和長輩聚餐，高圓圓先是夾飯給Rhea吃，隨後趙又廷端起飲料給她喝，還夾東西到高圓圓的碗裡頭，高圓圓則迅速塞飯給趙又廷，氣氛溫馨又超有愛。後來高圓圓再次要Rhea吃東西，卻似乎不合Rhea的口味，吐出嘴裡的食物，趙又廷把手伸到女兒嘴下接著，再放回桌面。

而坐在夫妻倆中間的Rhea也沒閒著，只見趙又廷疼愛地摸女兒的鼻子，引起女兒調皮之心，伸手去摳趙又廷的鼻孔，接著她拿起湯匙餵爸爸媽媽，趙又廷和高圓圓也很配合女兒吃下，而在用餐接近尾聲時，高圓圓將頭靠在女兒的肩膀上，Rhea則輕摸媽媽的頭像個小大人般。最後由保母揹著Rhea回家，趙又廷和高圓圓則十指緊扣走在前方，其樂融融地走回飯店休息。

這段畫面傳到微博後立刻登上文娛榜熱搜前五名，不少網友都誇說趙又廷和高圓圓結婚8年來，感情好到根本是一對神仙夫妻：「一家三口溫馨的畫面絕了，希望可以一直幸福下去」、「感覺他們很低調，有普通夫妻的煙火氣」、「高圓圓這是嫁給了愛情」、「女兒長這麼大了，也是個小美女」。