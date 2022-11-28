聯合聖保羅集團旗下資產管理公司歐義銳榮資產管理亞洲（Eurizon Capital Asia）宣佈任命馮姝彥為投資組合經理，常駐香港。馮姝彥在資產管理領域擁有超過十年的經驗，曾任職分析師和投資組合經理。在新職位上，她將參與對中國股票的研究與投資，並與歐義銳榮資產管理亞洲首席執行官兼首席投資官狄寶生（Sean Debow）一起工作。

在加入歐義銳榮集團的香港子公司之前，馮姝彥是恆安標准人壽（Heng An Standard Life）的投資組合經理，負責管理一檔專注於中國股票的基金。她的職業生涯始於多倫多，曾在Addenda Capital工作近十年，涉及多個資產類別，包括全球股票。馮姝彥是CFA特許分析師持有人，還持有許多專業機構諸如會計、風險管理和另類投資方面的頂級資格。

歐義銳榮一直致力加強其在亞洲多個領域的投資能力，涵蓋亞洲新興市場和中國。此次任命馮姝彥為投資組合經理，與公司繼續提升資產管理規模相輔相成。歐義銳榮旗下目前管理三支股票基金，包括中國A股股票基金、新興市場基金和亞洲股票基金。

歐義銳榮集團在中國所取得的成就得到了Z-Ben Advisors的「2022中國排行榜」研究的認可。根據該研究，歐義銳榮作為唯一一家意大利公司躋身外國資產管理公司排名前25名，同時取得全球排名第12位（2021年排名第15位）；其境內合作公司位則居中國境內資產管理公司前10名。與此同時，中國鵬華基金管理公司（由歐義銳榮集團持有49%股權）持續高速發展，在中國的資產管理規模不斷增加，該公司的基金資產在2022年9月底接近達到1700億歐元。

歐義銳榮還有一個位於倫敦的團隊，專注於中國市場固定收益投資策略。該團隊專門從事宏觀和貨幣分析，並在人民幣債券市場方面擁有深厚的專業知識背景。