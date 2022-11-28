經路透社二十八日彙整查訪結果，泰國央行可能會在三十日既定政策利率會議時，連續三次都調升一碼。為何只有升息一碼，原因是不希望傷害到當地正在復甦的孱弱經濟，同時，通貨膨漲也慢慢降下來不再大漲。

大部分受訪經濟學者認為，泰國央行過兩天只會調升二十五個基本點，故當地利率預估從目前1%增至1.25%而已，算是全球採取緊縮政策中，升息幅度最小的幾個國家之一。

這個東南亞第二大經濟體，在區域內復甦情況明顯緩慢，預估最快明年初GDP才能恢復至疫前水平，因為占經濟成長約12%極為仗賴的旅遊業，才剛剛開始要好轉。

在泰國政府實施相關政策降低生活開銷下，當地十月通膨的增幅，是過去六個月以來最小一個月。因此泰國央行直言，沒必要像其它國家那樣，大幅提升利率來打壓通膨。

新加坡大華銀行預估，泰國經濟復甦腳步相對緩慢，故與其它主要以及區域內的央行相比，泰國央行升息力道不會那麼大。還有當地通膨已見趨緩，或許會造成泰銖持續疲弱。

實質負利率將有助泰國景氣復甦，因為與它國相比，尤其是歐美的超緊縮貨幣政策，根本就是背道而馳。自從升息周期開始後，聯準會可望將升息375個基本點。也就是過去四次會議，每次升七十五個基本點，十二月應該還會再升息五十個基本點。

雖然泰國與美國之間利差頗大，但泰銖卻在新興市場表現可圈可點，今年迄今只貶值7%。銀行業者ANZ認為，近期美元走貶，泰國央行來自可說是升息的外部壓力也可減緩。本月迄今，資金重新流入泰國債券與股市，外匯存底減少狀況已開始翻轉。

此外，較弱勢的貨幣對經濟成長極度依賴旅遊業的泰國也有利。在疫前2019年，有四千萬來自全球各地遊客造訪了這個有七千萬人口的國家。泰國政府還是希望，明年來泰人數能回流至疫前八成，雖然全球經濟成長變慢。

新加坡星展銀行表示，預估來泰國觀光的國際遊客，比較不會受到全球經濟成長趨緩影響。從歷史角度來觀察，去泰國的國際遊客對全球經濟成長的波動影響較少。