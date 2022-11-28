俄羅斯新聞社（RIA）今天援引美國高階外交官員說法報導，美國和俄羅斯正透過特殊管道，就釋放美國女籃球星格林納和前陸戰隊員惠蘭進行討論。

路透社報導，根據美國駐莫斯科臨時代辦魯德（Elizabeth Rood），美方已提出一份認真的提案，但尚未收到俄方的「認真回覆」。

報導指，俄美兩國一直在討論一項協議，以讓因毒品罪在俄國面臨9年監禁的格林納（Brittney Griner）返美，並用她交換被美國定罪的俄羅斯軍火販子布特（Viktor Bout）。

曾拿下兩屆奧運金牌的格林納因攜帶的電子菸匣含有大麻油成分，2月17日在莫斯科機場被捕。8月4日，她因持有和走私毒品罪遭俄羅斯法院判刑入獄9年。

前美軍陸戰隊隊員惠蘭（Paul Whelan）則因替美國擔任間諜罪名成立，於2020年遭判16年徒刑。

截至目前，由於美俄的緊張局勢仍持續升高，雙方尚未達成任何具體協議。（譯者：施施/核稿：楊昭彥）1111128