飼主帶毛寶貝來一同聽課。（新北市動保處提供）

飼主帶毛寶貝來一同聽課。（新北市動保處提供）

毛爸毛媽們為了家中毛寶貝的健康，開始為寵物追求養生風氣，好的飲食飼養照護更勝於事後醫療看護，新北市動保處毛寶貝生命教育園區定期邀請獸醫師等講師免費授課，讓有心料理鮮食的毛爸毛媽們收穫滿滿。

動保處日前特地邀請吳沛聰獸醫師至毛寶貝生命教育園區，開課講解寵物營養攝取及體態相關課程，吳沛聰表示，飼主可藉由體態評估指南（BCS)來觀察毛寶貝身材狀況，5分最肥胖，1分是過度消瘦，正常而言健康適中的身材為2-3分，由上往下俯視毛寶貝背部身材可見明顯腰身，但不會見到明顯肋骨輪廓。建議飼主紀錄餵飼毛寶貝鮮食的情況，透過檢視日常紀錄即可知毛寶貝攝取何種食物後有較佳的反應，身體健康及外在毛色表現。

飲食方面，吳獸醫師特別提到飼主應該要針對毛寶貝不同身體狀況給予不同的營養，例如糖尿病動物應給予高蛋白、低碳水化合物的食物；腎臟病的毛寶貝需要低蛋白、低磷及水分充足的飲食；若毛寶貝不愛吃，可在食物中加一點熱水增加揮發性脂肪酸香味，促進毛寶貝食慾，若飼主有疑問，有可以先跟自己熟悉的寵物家庭獸醫師做討論。

新北動保處表示，好的飼養照護是預防動物生病的首要之道，寵物健康與日常食物營養密不可分，如能靠平日飲食、運動養成健康體質，更勝生病後尋求醫療，新北市毛寶貝生命教育園區往後還會有更多寵物鮮食、行為訓練及照護飼養等相關知識課程，免費提供毛爸毛媽學習並增進新知，在家好好寵愛自家寶貝，歡迎有興趣的民眾報名參加。