台南一名女子小花（化名）不小心懷孕，2017年間與男友奉子結婚，未料婚後卻發現男友極度大男人主義，一言不合就會出言辱罵，也不協助照顧小孩，兩人分居多年，今年忍無可忍遂依法訴請離婚。台南地院審結，判准離婚。可上訴。

判決書中，小花主張，2016年間她發現自己懷孕，於2017年1月與男方奉子結婚，但兩人無感情基礎，對彼此不了解，為了孩子而締結婚姻、驟然共同生活之情況下，婚後衝突不斷，且丈夫為大男人主義，每當兩人因細故爭執，丈夫就會發飆動怒，不斷罵髒話。

小花表示，丈夫外務繁多經常在外流連，不願花時間陪伴妻小，經常都是她孤身照顧小孩；2019年間她時常聯繫不上丈夫，才發現丈夫與葉姓女子不當交往且同居，曾為此與丈夫爭執，未料丈夫卻甩門離家就此不回，還搬離兩人的住處分居至今，認為兩人已形同陌路，故依法訴請離婚。

台南地院審理時，男方未到場也未提書狀聲明，法官認定，男方婚後與其他女子有曖昧互動，導致夫妻感情生變，並於2019年起與妻子分居至今，足以認定雙方無法繼續共同經營美滿生活，客觀上也無維持婚姻的意願，且離婚一事，男方須負較大責任，故判准離婚。可上訴。