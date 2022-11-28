信義房屋推出「幸福來敲門」活動，持續關心老客戶，了解客戶買屋、換屋的疑難雜症，延續買賣屋的幸福感。針對近2萬名已有購售屋經驗的客戶進行問卷調查，統計結果發現，現代人購屋的難題前三名，分別是預算、家人想法、看屋耗時，專家表示，若是預算吃緊又想早點換屋，可採「先賣後買」，預算可較充裕，而協調好家人想法後，若想節省看屋時間，則可善用數位看屋工具，在家先精準篩選符合自己需求的房屋，減少親赴現場看屋的舟車勞頓。

信義房屋9月6日至10月31日舉辦「幸福來敲門」成交會員活動，除了邀請成交會員一起描繪幸福家的輪廓，也針對2萬名有購售屋經驗的客戶調查理想居住空間，調查問題為「想要幸福新家過程中，我覺得困難的是什麼？」

調查結果發現，大多成交會員在找尋幸福新家的過程中，認為最困難的第一名為預算考量，共有13248人選擇，高達66%，而第二名為家人想法不同，共有8108人選擇，佔比40%，第三名為看屋費時，共有5531人選擇，佔比為27%。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德分析，現在家庭在有限預算下要換屋，通常會遇到要「先賣後買」或「先買後賣」的難題，若是購屋預算較充裕的族群，「先買後賣」可以有較充裕的時間規劃、搬家，若是預算吃緊又想要早點換屋的民眾，也可「先賣後買」，但可與新買方談好較充裕的交屋時間，以便找屋與裝修搬家等，或與新買方談「售後回租」；此外，換屋時也會遇到重購退稅等問題，都可與代書做好事先規劃。

而若是要解決看屋耗時的特點，曾敬德建議民眾在購屋前若要先上網了解房子狀況，查看格局圖是基本功課，甚至可先上網查詢資料，參考網友的看屋重點，信義房屋也運用房產科技提供3D智能賞屋服務，透過720度全景看屋了解屋內樣貌，還有線上量尺初步測量，在家就能先精準篩選符合自己理想條件的房屋，減少現場看屋時間。