新北市環保局推動綠生活理念，轄內企業及民間單位積極響應，總計今年各單位綠色採購金額截至目前已超過34億，是去年15億的兩倍多，也創歷史新高。新北市環保局今舉辦「綠色消費暨績優環保志工聯合表揚典禮」，由副局長朱益君頒獎表揚積極響應綠色採購的企業、團體及志工，感謝他們為環境的付出。

朱益君表示，新北市環保局持續推動綠生活理念，感謝企業、環保志工隊及環保福利社共同努力，推廣將環保觀念融入至綠色消費，實踐全民綠生活。

朱益君說，新北市連續10年榮獲全國最乾淨城市，志工們功不可沒，今日典禮也致贈感謝狀及獎座，表揚默默為環境無私奉獻的196位環保志工及3個績優環保志願服務民間團體。

受表揚的志工們服務時數皆達600小時以上，更有3名志工獲選今年衛福部全國志願服務績優志工，目前新北共有615個里成立環保志工隊，也歡迎更多想為環境付出心力的夥伴一同加入。

環保局表示，截至今年10月底，新北市民間企業及團體申報的採購金額較前年成長至34億，本次表揚33間綠色採購績效優異的企業及團體金額皆達500萬元以上，其中「台灣水泥股份有限公司台北水泥製品廠」選購具有環保標章的水泥原料，降低對環境的衝擊，為綠色採購金額第一的企業，採購金額逾12億元，

而連年響應綠色採購的「正隆股份有限公司」，持續支持選購通過FSC認證對環境友善的紙漿，綠色採購達6.2億元；營造業者「根基營造股份有限公司」，在選擇房屋建材時，採用多項具有碳標籤及綠建材的原料，為建築業創立良好的環保典範，綠色採購逾5億元。

此外，新北市的綠色場域數量成長幅度也領先六都，目前新北市共有6處環保標章旅館、70間環保旅店、253間綠色餐廳、624處環保福利社、17處環境教育設施場所及111間非連鎖型綠色商店，於食衣住行育樂各方面為市民串起廣大綠色生活圈。