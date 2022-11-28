指揮中心今天宣布12月1日起戶外免戴口罩，時隔近3年終於能脫口罩讓許多民眾歡呼，不過前台大感染科主治醫師林氏璧曾警告，冬季是流感、呼吸道疾病爆發期，因為新冠造成的免疫負債將大反撲，提醒4歲以下幼童和年長者要小心了。

林氏壁日前在網路節目《下班瀚你聊》指出，從2020年新冠肺炎流行以來，民眾都戴著口罩，勤洗手、保持社交距離共同防疫，國內幾乎沒出現「流感重症」，呼吸道疾病也一起擋掉，甚至流感、腸胃炎一度消失。

林氏壁表示，這兩、三年出生的小孩幾乎是在溫室裡長大，從未接觸任何病毒，毫無抵抗力，「所以一直戴著口罩反而對身體不好。」

林氏壁說，正常情況下，小孩的免疫系統在成長過程中，應該要接觸各種病毒，藉由感染訓練免疫系統，但現在社會上很多人對於冬天要流行的流感病毒，幾乎毫無抵抗力，尤其是流感高風險族群4歲以下幼童與長者，呼籲流感疫苗趕快打好打滿，提升保護力。