【誰來早餐】徐巧芯大爆哭 現場call out龍介仙彼此鼓勵之台南不再綠得出汁之徐巧芯公開支持王鴻薇參加立委補選

國民黨台北市長當選人蔣萬安，在選前辭掉立委一職，明年1月就要進行補選，到底哪些人會參戰，大家都還在觀望，而此次在台北市第3選區獲得最多票的台北市議員徐巧芯，今（28）日表態不會爭取補選，透露考慮要直接挑戰「2024」。

徐巧芯今日在網路節目《誰來早餐》表示，她今晚就要出國，一直到12月才返台，屆時補選的登記期間已過，「我直接人間蒸發、高歌離席，不可能騙人了吧！總不會不相信了吧！」

「我會支持王鴻薇！」徐巧芯分析指出，蔣萬安的立委選區是中山區、北松山，但因為中山區偏綠，所以在北松山能拿到多少票很重要，而此次成功連任的台北市議員王鴻薇，在北松山獲得當地許多長輩支持，因此若黨中央請王出馬，她絕對願意力挺，「我去選也不一定會贏，因為我中山是0，北松山也輸鴻薇姐，我知道我的實力在哪。」

徐巧芯說，雖然她這次在北市議員第3選區獲得最多票，但其實她才第一次連任，資源相對來說還是不太夠，才剛選完連任之戰，若參加立委補選，馬上又要選2024，等於是連3戰，若冒進最後可能反而會大落選。

主持人朱凱翔詢問，如果補選不參加的話，那2024立委選舉呢？徐巧芯則坦承，若屆時信義、南松山（台北市立法委員第七選區）有機會的話，她不排除爭取！她強調，她一直都住在南松山，這片區域是她的優勢選區，「我會爭取，但是能不能爭取到是另一回事。」