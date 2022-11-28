國民黨台北市長當選人蔣萬安，在選前辭掉立委一職，明年1月就要進行補選，到底哪些人會參戰，大家都還在觀望，而此次在台北市第3選區獲得最多票的台北市議員徐巧芯，今（28）日表態不會爭取補選，透露考慮要直接挑戰「2024」。
徐巧芯今日在網路節目《誰來早餐》表示，她今晚就要出國，一直到12月才返台，屆時補選的登記期間已過，「我直接人間蒸發、高歌離席，不可能騙人了吧！總不會不相信了吧！」
「我會支持王鴻薇！」徐巧芯分析指出，蔣萬安的立委選區是中山區、北松山，但因為中山區偏綠，所以在北松山能拿到多少票很重要，而此次成功連任的台北市議員王鴻薇，在北松山獲得當地許多長輩支持，因此若黨中央請王出馬，她絕對願意力挺，「我去選也不一定會贏，因為我中山是0，北松山也輸鴻薇姐，我知道我的實力在哪。」
徐巧芯說，雖然她這次在北市議員第3選區獲得最多票，但其實她才第一次連任，資源相對來說還是不太夠，才剛選完連任之戰，若參加立委補選，馬上又要選2024，等於是連3戰，若冒進最後可能反而會大落選。
主持人朱凱翔詢問，如果補選不參加的話，那2024立委選舉呢？徐巧芯則坦承，若屆時信義、南松山（台北市立法委員第七選區）有機會的話，她不排除爭取！她強調，她一直都住在南松山，這片區域是她的優勢選區，「我會爭取，但是能不能爭取到是另一回事。」
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