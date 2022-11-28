民進黨在今年九合一選舉慘敗，蔡英文總統辭去黨主席以示負責，對於下屆黨主席人選引發各界討論，外界點名由這次參選新北市長選戰的林佳龍或副總統賴清德來領導民進黨；對此，林佳龍表示人選很重要，人選產生的過程也要符合社會期待，才能讓民進黨從這次的敗選中重新站起來。

林佳龍表示，選舉結果對於民進黨的發展是一個很大的警訊，所以在蔡總統辭去黨主席之後的改選是一件非常重要的事情，透過黨的人事調整，重新贏得人民信任，這段期間也涉及到黨的路線，包括政策甚至是一些作風都要加以檢討，另外黨主席的人選很重要，人選產生的過程也要符合社會的期待，才能讓民進黨從這次敗選中重新站起來。

林佳龍強調，民進黨是一個民主進步的政黨，遇到選舉的挫折就應該秉持民主的問題要用更開放、更民主的方法來解決，不是要求社會去聽民進黨在說什麼，而是民進黨要聽見社會、人民在想什麼，這才是檢討的出發點。

至於選舉結果不如預期是否受到政策或其他環境因素影響，林佳龍說，這3年大環境受疫情衝擊，雖然總體經濟表現不錯，但在一般基層人民生活確實比較苦，所以要如何讓整個經濟發展的果實能夠更平均分配到這些生活最低層的人民以及年輕人，讓他們對未來充滿希望，這其實是長期的趨勢，包括房價、生活負擔等問題，不管是哪個政黨的主張，都應該納入中央未來施政的重點，一定要這些人的生活在經濟復甦的時候獲得改善。

最後有關1200首都通月票的議題，林佳龍認為這是個好的政策，交通部長也表達歡迎地方能夠整合提出方案，而他自己也向新北市長侯友宜表示，若需要協助的地方，願意全力來協助，同時跟中央持續溝通這個政策的落實。