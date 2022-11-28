高市議會選後正副議長即將改選，藍綠皆未單獨過半，積極拉攏無黨或小黨等其餘9席支持。民進黨高市黨部今（28）日與市長陳其邁召開會議，希望以協調方式，通過產生正副議長人選，避免派系之爭。另外，無黨籍黃捷也已經加入民進黨團運作。

民進黨高雄市議員此次拿下27席，今天中午在陳其邁市長競選總部舉行第1次會議，由民進黨高雄市黨部主委許智善、議員鄭光峰共同主持，計有29位議員出席，陳其邁及基進黨張博洋議員也列席會議。

不過，今天有3人請假，其中最引發關注的是，8連霸議員李喬如今天也請假未出席。昨晚李喬如突然宣布退出湧言會，引發聯想是否與正副議長派系之爭有關，但湧言會強調，對「姊姊」李喬如的尊敬與情誼不變，至於正副議長選舉、全體尊重市長協調，不存在派系競爭問題。

今綠營會中一致通過，無黨籍黃捷加入民進黨黨團運作，至於正副議長人選，則由黨團決定。民進黨高市黨部強調，黨團成員應對正副議長人選採一致性投票，若未依黨團決議做一致性投票者，同意開除黨籍之黨紀處分。

身為高雄共主的陳其邁今出面協調正副議長人選，據了解該會尚未有共識，但包括新潮流康裕成、湧言會鄭光峰都有問鼎議長實力，目前尚未有第3人表態爭取，可能由兩人搭配正副議長，但後續還要再協調。

陳其邁今天除向本屆當選議員祝賀恭喜，也期許議員們秉持謙卑的態度面對未來4年的挑戰，持續擴大民進黨的民意基礎。