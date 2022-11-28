法國超市零售商Casino周一表示，作為整體減少負債計畫的一部分，該公司已經啟動計畫，出售在巴西的零售分銷公司Assai的股份。

Casino說，公司正在出售Assai的1億4080萬股股份，占該公司股本10.4%，並可能之後再出售Assai的3.7%股份。

根據Assai上周五在巴西股市的收盤價19.21巴西里拉來計算，出售1.4億股的價值相當於27億巴西里拉(約4.99億美元)。

Casino說，Assai的售股是採取二次公開募股的方式。