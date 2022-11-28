一名女外送員與已婚男同事發生不倫戀，2人於交往期間幾乎天天發生關係，其中1次還是在正宮打電話給人夫時發生，正宮偶然發現2人曖昧對話，甚至以公婆相稱，氣得警告對方，但小三仍死性不改，因此向她提告求償100萬元，法官判小三應賠40萬元，可上訴。

據判決書指出，人妻控訴丈夫與小三皆從事外送業務，2人自去年7月起，幾乎每天都在住處發生性行為，她在去年11月間偶然發現丈夫與小三互稱老公、老婆，且傳送超出一般友誼關係的訊息，她已於去年12月間聯繫小三，希望對方不要再與丈夫交往，但對方承諾後卻繼續與丈夫聯絡且互贈禮物，因此氣得向小三提告求償100萬元。

小三辯稱，人妻應舉證證明她明知人夫為有配偶之人且發生性行為，2人對話內容及互贈禮物未逾越一般社交倫常。且人妻並未對丈夫提出損害賠償訴訟且已原諒對方，賠償範圍應扣除人夫之部分。

人夫於出庭時證稱，2人自去年7月起至11月中發生多次性行為，其中1次是在去年7、8月間妻子打電話給他時，他有告訴小三是太太打來的；今年1月中小三回國後，打電話叫他去拿禮物，她有主動親自己。

法官勘驗2人通訊軟體LINE對話記錄內容，人夫曾傳跳蛋商品購買連結給小三，小三則回覆「老公好好休息」、「老公壞壞」的貼圖，顯見2人並非一般正常友誼關係。再者，人妻於去年12月已告知小三不要再與人夫聯絡，小三卻在今年2月和人夫見面且親吻。

法官認為小三明知人夫為有配偶之人，卻仍與其交往及發生性行為，確實已侵害人妻的配偶權，造成其精神上痛苦，審酌情形及侵害之情節、時間長短、人妻婚姻狀況、育有子女及其所受精神上痛苦之程度等一切情狀，判小三應賠償40萬元，可上訴。