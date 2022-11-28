第11屆嘉義市議員選舉落幕，28日議會定期會，幾家歡樂幾家愁，落選頭現任議長莊豐安現身，市長黃敏惠及議員們認為是遺珠之憾，莊豐安說，還在整理情緒；議會生態改變，議長及副議長寶座重新布局，副議長蘇澤峰轉戰議長呼聲高，但他三緘其口。

市長黃敏惠到議會總質詢，特別向莊豐安致意。黃敏惠受訪說，市府與議會合作推展市政，才是人民之福，很可惜這次莊議長照顧多位議員同僚，沒有選上，但很感謝這4年來為嘉義市發展調和鼎鼐，促成市府不斷推進市政建設。

現任議長莊豐安及副議長蘇澤峰原本籌畫再搭檔爭取寶座，應該可以穩操勝算，但如今生態改變，藍、綠各6席，無黨籍10席，時力1席，無黨籍仍是主流，藍、綠與無黨籍如何搭配運作議長及副議長之爭，仍撲朔迷離。

本屆議會無黨籍莊豐安、蘇澤峰、戴寧、孫貫志、李奕德、黃思婷合組「嘉速前進無黨聯盟」，若蘇澤峰欲更上一層樓，與藍、綠、時力及其他無黨籍議員的合縱連橫有很大空間。

身兼國民黨副主席的市長黃敏惠受訪時表示，她目前以市政工作及市長選舉為重，議長及副議長選舉尊重黨部及黨團議員的意見。

國民黨嘉義市黨部主委蔡明顯說，目前全心全意統合力量，打好市長延長賽，6席議員在議會非絕對多數，還沒有規畫，也還沒有議員表態，往年開放黨籍議員自由投票。

民進黨嘉義市黨部主委兼議會民進黨團總召黃露慧說，中央黨部規定，議會黨團同進同出，但這幾天議員忙著謝票，黨團會找議員開會商討。

民進黨黃敏修由立委王美惠力挺，拿到西區第3高票當選，初試啼聲就一鳴驚人，傳他可能問鼎寶座，他說，目前沒有規畫，參酌各方的意見。無黨籍陳姿妏、李忠曆也都被點名，但都否認。