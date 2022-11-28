九合一選舉民進黨大敗，前副總統呂秀蓮今天表示，這應驗了「民意如流水；水能載舟，也能覆舟」的諺語。蔡英文總統連任時得票817萬張，這回只剩474萬，3年不到已流失333萬顆民心。她歸納出黨紀敗壞、執政傲慢失能等四大原因，「國家不安全，人民如何能安心？只好將執政黨下架」。

呂秀蓮表示，11月26日的九合一選舉，執政的民進黨由原有3都4縣市變成2都3縣，而且侷促在南台灣及澎湖，「綠」島瞬間化為藍，應驗了「民意如流水；水能載舟，也能覆舟」的諺語。蔡英文總統連任時得票817萬張，這回6都15縣市長總得票數只剩474萬，三年不到已流失333萬顆民心。

這現象在阿扁連任的第二年(2005)曾出現，那次縣市長由9席掉落3席，得票率減少3.32％，埋下07年立委及08年總統選舉連敗三局的種子。主要原因包括319槍擊案無真相，因泰勞暴動及高捷工程弊案牽引出一連串貪腐疑雲，以及人民對施政不滿意，終於引爆紅衫軍倒扁大風暴。

她說，顯然當家主政的總統兼黨主席蔡英文無視前車之鑑，儘管她在初次當選感言曾許諾「謙卑，再謙卑」，但那是幕僚寫的稿，談完就拋諸腦後了。

此番兵敗如山倒，她歸納四項主要原因：

1、黨紀崩壞：此次縣市長候選人幾乎由她一人「欽定」，公然「偏心」，林智堅「學術詐欺」還要「全黨力挺」，多項工程經費中央追加再追加，只因他是「小英的男孩」！

2、黨德淪喪：蔡英文入主民進黨後，她公然表示：「威權時代，大多數人都選擇服從威權。」就任陸委會主委時也公開說「台灣與中國都是一個中國。」「無論統一、台獨或維持現狀，台灣人民只有一個選擇，就是未來的一個中國。」因她權勢在握，台派人士曲意奉承。

呂秀蓮指出，2016年以來，披著民主華服的民進黨，尤其坐享執政紅利的年輕小政客，排擠民主前輩，用特權掌控媒體，黨同伐異，藉轉型正義為所欲為，司法有正義嗎？國家人權委員會有作為嗎？柬埔寨及青埔寨詐騙集團受害者的人權何在？319及台南88顆槍擊案，不必偵辦嗎？

3、 執政傲慢又失能：民進黨擁有過半席次而使立法院成為她的橡皮圖章。偏偏國民黨一蹶不振，亳無監督功能，加上美中關係惡化，華府需要利用台灣刺激中國而頻送外交紅利，這些因素寵壞了蔡英文，助長其執政傲慢。

呂秀蓮列舉，6年來蔡英文幾乎斷送掉較像樣的邦交國，使她走不出國門；提出「2025非核家園」，明知達不到目標，反正她已卸任，却讓綠能鱷魚族搶食天文數字的預算；前瞻預算與軍售更是大黑箱，財政紀律嚴重被破壞。

在防疫方面，她痛批，行政院編列高達8400億元的預算，在台灣根本無疫情時，却嚴禁全國百工百業與全民各種活動，使民生經濟嚴重受害；2021年疫情蔓延，却又荒腔走板缺疫苗缺快篩劑，還得接受他國接濟；高端疫苗從頭到尾都是騙局。但總統及行政院長開口閉口台灣是全球「防疫模範生」；貽笑各方，甚至用一世英名力挺陳時中部長競選台北市長。

4、 陷台灣於戰爭邊緣：蔡總統過度倚美抗中，有時幾近扈從。加上綠營政治人物開口閉口「抗中反華」，在兩岸掀起的仇恨螺旋更助長大陸人民的反台侵台意識與台灣全民心中的恐慌。

呂秀蓮表示，迄今為止，政府從未告訴人民如何保衛家園和家人，還要打壓民間超族群與宗教的「愛和平‧保台灣」種種活動。更令國人不解的是台積電既是台灣的護國神山，守護它在台灣永續發展都來不及，為何蔡英文還要作仲介，讓台積電移植美國？幸虧台灣有民主，人民可以用選票當家作主。國家不安全，人民如何能安心？只好將執政黨下架。