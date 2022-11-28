買房貸款可選擇分20年或30年還款，一名首購的女網友表示，房貸可貸到8成，她猶豫要分20年期或30年期，上網詢問網友意見，多數網友建議選擇30年，紛紛留言說，「選30年期生活較有品質，負擔相對20年較低」。

原PO近日於臉書社團《買房知識家A你的Q》指出，自己是首購族，詢問2間銀行都說房貸可貸到8成，但她猶豫要分20年期或30年期還款，將問題PO上網詢問，「兩者該怎麼選擇？」

貼文曝光，多數網友選擇30年，不僅生活可維持一定品質，未來若有多餘的錢，可提前還款，「絕對是選30年期」、「我選30年期，一個負擔比較低，反正有錢就多還」、「選擇30年比較好喔！30年的房貸跟20年的房貸繳起來還是有感的」、「30年啊！還款期限越長越好，反正有錢就還本金，實際上也不會真的還滿30年啦」。

留言中也有不少人持反意見，「20年可強迫儲蓄，愈早還清貸款不是比較好？」、「及早還完一身輕」、「我是今年初買房，我選20年期，供妳參考」、「有能力的話就選20年期，想維持一定的生活品質，就選30年期」。