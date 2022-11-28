彰化是農業大縣，縣內農民仰賴農會提供資源，竹塘鄉農會為了提供農民更多服務，與經驗豐富的台中區「農業改良場張老師」高德錚博士、賴文龍博士、國立嘉義大學蔡文錫博士以及植物醫生林竣永合作，成立「彰化縣竹塘鄉農會農作物診療服務站」28日上午揭牌，將提供農民用藥知識等服務。

農會總幹事詹光信表示，人和動物生病可以直接找醫生，但植物生病呢，過去的農民只能選擇到農藥行買農藥噴灑，營養不良就撒肥料，就算種死了，就重新再種而已，因此為了提供農民判斷植物正確病因，使用正確的農藥用藥知識，因此成立「彰化縣竹塘鄉農會農作物診療服務站」，讓農民能夠對症下藥，還能減少農藥使用。

詹光信說，除了診療服務外，從土壤肥料管理、栽培技術、植物病、蟲、草、鼠害健康管理到安全用藥及檢驗等，各方面都會協助農民作詳細診斷，即日起每星期一及星期四提供農民諮詢服務，不必千里迢迢跑到外鄉鎮去，在竹塘就能有完善且專業的諮詢服務。

農會表示，當農民無法正確判斷病因，農業藥者又無法提供正確用藥知識時，就可能造成農藥殘留問題，透過植物學的專家學者們，提供農有全方位的植物健康診療服務，逐一邁向「農業三保」，包括植物保護、健康保護及環境保護，降低農藥使用、農藥殘留及栽種成本，並提高農民收益。