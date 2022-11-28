九合一選舉被視為是2024總統大選前哨戰，而開票結果揭曉後，民進黨慘敗，不僅北北基全輸，傾全黨之力強攻的新竹市也丟掉，而蔡英文總統也宣布辭去黨主席負責。對此，前立委林濁水今（28）日就在臉書上表示，「這次選舉民進黨之敗，和總統說的相反，並非地方耕耘不力，而是中央政治大氣候出了問題」，引發討論。

蔡英文26日時在臉書上表示，對於九合一選舉民進黨大敗，「雖然中央執政很努力，但面對這個結果，我們有許多需要深刻檢討反省的地方，我們沒有突破現有的地方政治結構，這顯示，我們在地方的經營與人民的期待仍然有不小的差距，我們在地方的深耕及人才養成也不足」。

林濁水今日也在臉書上表示，「縣市長選舉大輸，蔡主席辭職時強調中央很努力並指責地方深耕不足，然而，以直轄市議員來說，民進黨席位反而從137席增加到152席，多了15席之多」，林濁水更坦言，眾所周知，縣市長選舉受中央政治大氣侯變化影響大，而議員席位則和地方耕耘成果息息相關，最後林濁水也強調，「可見這次選舉民進黨之敗，和總統說的相反，並非地方耕耘不力，而是中央政治大氣候出了問題」。