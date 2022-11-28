仁美國小謝婉妮老師榮獲「活動奉獻獎」。(台中市政府提供)

2022年「第9屆教育部藝術教育貢獻獎」獲獎名單出爐！台中市共有6校獲獎，獲獎數名列全國第二。教育局長楊振昇說，豐原高中、大明高中、安和國中、大元國小、篤行國小5校榮獲「績優學校獎」，仁美國小教師謝婉妮則榮獲「活動奉獻獎」肯定；感謝6校獲獎將中市藝術教育向下扎根，讓美感融入生活。

豐原高中榮獲「績優學校獎」。(台中市政府提供)

楊振昇指出，豐原高中除用心培育藝術菁英外，也運用多年累積的美感教育、美術教學資源，積極推動藝術教育於一般班級、社團及校慶活動，用藝術服務社區；包括豐原地下道、公老坪、輕艇協會貨櫃屋及信望愛中心捲門彩繪，都有師生共同努力的痕跡。

大明高中榮獲「績優學校獎」。(台中市政府提供)

大明高中培育出多位優秀的藝術人才，琉璃工房創辦人楊惠姍藝術總監是傑出校友，其他部分校友遍及全台藝術設計相關行業，在校生每年在「全國技藝競賽」、「全國學生美展」、「全國設計群專題比賽」屢創佳績，甚至在「ICEHK 國際繪畫比賽」、「日本第30屆甲子園漫畫交流賽台灣區代表隊」等國際藝術競賽中也有亮眼表現。

安和國中榮獲「績優學校獎」。(台中市政府提供)

教育局說，安和國中學校將生活美學實踐於校園中，除音樂藝術才能班及舞蹈隊連續14年榮獲全國賽特優佳績外；藉由閱讀寫意、詞曲創作、手作創意、書法等藝文社團，開闢一方天地。大元國小以激發學生喜愛藝術的學校為發展願景，今年藉由校訂「藝術力」課程，讓學生跳脫教室框架，走入社區，拓展美感經驗，再次獲獎。

篤行國小榮獲「績優學校獎」。(台中市政府提供)

教育局分享，篤行國小是台中市唯一設置舞蹈藝術才能班的國小，深耕藝術教育40年，藉由各種藝術講座、創新課程來豐富學生視野，推展全國唯一舞蹈校本課程，全面推展舞蹈教育。榮獲「活動奉獻獎」的教師謝婉妮，2016年起接任廣達游於藝計畫台中盟主學校承辦人，啟動美感行動列車至偏遠學校巡演，獲獎實至名歸。