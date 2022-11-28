《2022 MAMA AWARDS》即將在29、30日於日本大阪京瓷巨蛋登場。（friDay影音提供）

《酒鬼都市女人們》第二季將在friDay影音播出。（friDay影音提供）

韓國年度音樂盛事《2022 MAMA AWARDS》將於11月29日、30日在日本大阪京瓷巨蛋舉辦，遠傳friDay影音和遠傳心生活雙平台將零時差同步直播紅毯及頒獎典禮，且獨家提供即時中文字幕，並有線上聊天室以及獨家版歌手貼圖供歌迷互動使用，只要註冊會員即可全程免費觀看。

遠傳friDay影音11、12月還有以《財閥家的小兒子》為首，包括《酒鬼都市女人們》第二季、《紅氣球》、《群盜》、《戀愛捕手：峇厘島篇》等多部熱門話題跟播韓劇、韓影和綜藝節目上架，讓歌迷、影迷同享高品質感官體驗。

遠傳friDay影音自2017年即以韓影為主軸跨足電影發行、切入市場，並持續引進熱門獨家韓劇、跟播韓國綜藝節目，深度經營韓流影視，每年直播的韓國MAMA（Mnet Asian Music Awards）頒獎典禮，更是歌迷引頸期盼的年度音樂盛事。

2022 MAMA移師日本舉辦，展開為期兩天的頒獎典禮，今年主題為「K-POP世界公民意識」，期望透過音樂發揮正面影響力，為世界帶來希望與共鳴的能量。11／29節目將由在《PRODUCE 101》人氣第一進而出道的全昭彌擔任主持人，頒發由全球粉絲票選出的獎項；11月30日節目則是由2017到2019連續三年擔綱主持的朴寶劍再度回歸，頒發各歌手與各領域的獎項。

本屆入圍名單都是在線最熱門藝人，包含BTS、BLACKPINK、(G)I-DLE 等天團，時下超夯的新人團體IVE和NewJeans，再加上以個人迎戰團體的 IU 和林英雄，讓這屆頒獎典禮競爭激烈、更有可看度。此外，舞台表演陣容亦是堅強，除了出道15週年再次合體的女團KARA回歸，還有女團(G)I-DLE與樂團紫雨林合作，IVE、KEP1ER、NMIXX、LE SSERAFIM、以及NewJeans的組曲表演，人氣男團3RACHA、韓國嘻哈教父Tiger JK、以及《魷魚遊戲》與《寄生上流》的配樂製作人鄭在日帶來的跨界聯合表演，精彩可期。