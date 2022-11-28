新北市立圖書館搶搭金馬熱潮，12月特別邀請知名影評人聞天祥、金馬視覺特效導演嚴振欽，回顧點亮金馬榮耀之路的作品，另外還有電影工作坊、金馬主題書展＆影展，教民眾如何看懂好電影，參加「FB快閃活動」，還可以免費抽電影票。

新北市立圖書館「光影職粹」閱讀金馬系列活動，12月將於全市31個圖書分館輪番放映歷年金馬電影，帶大家重溫精采金馬好片，同時搭配電影工作坊、電影主題書展，以及專業影評人與導演的「電影後聊聊」，透過分享和對談，帶大家用更深更廣的視角看懂電影。

12月11日知名影評人聞天祥「金馬影展面面觀」將深度解析今年第59屆金馬獎的得獎與入圍影片，帶領民眾解構電影、看懂電影，從全新角度欣賞更多有趣、以往從未發現的電影細節。12月17日則邀請到2021年以《月老》榮獲第58屆電影金馬獎最佳視覺效果的嚴振欽導演，將和大家分享他如何創造各種奇幻世界，揭密電影背後的故事以及視覺特效領域的技術。

12月1日至12月25日總館及全市31圖書分館同步推出「一步一腳印 pro解電影」主題書展與影展，還有「FB快閃活動」可以免費抽秀泰影城電影票。詳細活動資訊及報名方式可查詢新北市立圖書館網站。