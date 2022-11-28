全國電(6281)召開法說會，由財務長暨發言人陳碧滋主持，因五倍券高基期、總經因素導致消費力道放緩，影響第四季營運帶來挑戰，以保守謹慎看待，用更長線的角度做公司的考量，展店計畫亦仍會持續，線上線上同步布局。

陳碧滋表示，今年是個動盪多變的一年，從國際層面來看，烏俄戰爭、高通膨壓力、各國央行啟動升息，台灣也有地緣政治議題，也是地方選舉，一再透露著政經環境的不安定。

陳碧滋說明，去年五倍券效應而使第四季面臨高基期挑戰，加上總體經濟不利因素、疫後消費力移轉等，讓今年第四季挑戰較高。庫存方面，去年五倍券提前下單，庫存相對高，加上今年受到股市、房市等因總經環境因素衝擊，消費呈現低迷，而第四季公司會多加控管，庫存年底數字可望回到正常水位。

全國電第三季營運近況，五倍券效應，使得上半年營收較去年成長不少，今年前三季營收年對年成長，表現不遜色；冷夏也導致夏季商品需求遞延，第三季冷氣、冰箱、洗衣機均有回補成長，然疫情逐步解封後，疫情紅利消失，居家辦公、宅經濟等相關產品需求成為庫存壓力，資訊商品需求下滑，讓消費力轉移到旅遊等領域。通膨、升息、股市等整體經濟亦不容過於樂觀，預期心理導致消費趨於保守。

全國電力抗上述不利因素，提出營運策略，首先，店格提升、強化實體，實體通路提供消費者與眾不同的購物體驗，當中大力布局的DC(digital city)，每間落在150坪左右，優先地點以人口一定數量為主，店家將慢慢更新，DC目前51間，全國電將持續拓展。

全國電目前總店數為331家，公司採汰弱留強的展店策略，今明年來增加並不多，而DC方面，今年底還會有幾間要開幕，每年將有10-15間的更新跟汰換，而與一般店相比，DC營收概數約兩倍以上，總體DC店營收占整體15-20%。

其二，全國店異業合作，創造多元體驗。商品方面除了家電、資訊用品，也找了正官庄、醫藥，從家的角度去發想；全國電也特別與百貨專櫃合作，找到原本找不到的客群。其三，線上購物、布局O2O，全國電也持續優化線上購物的體驗，也有在蝦皮開店布局，吸引更多線上客群。最後將導入會員管理系統，積極跟會員做溝通。

展望第四季，全國電表示將保守謹慎看待。明年看法，以先前電子業法說會來看，庫存壓力要持續明年上半年後才可望好轉，加上明年上半年續壟罩在升息循環周期，雖然已較先前沒有如此鷹派，但仍要面對多數不確定因素，不過全國電還是持續布局，不會鬆懈，用更長線的角度做公司的考量，展店計畫亦仍會持續。

近一年來，美國不斷升息，通膨方面，全國電將受到何種影響？全國電表示，財務結構零負債，升息對於財務影響不大，但升息會影響股市、債市、房市，也影響消費者荷包，消費心態保守，這是對公司較大影響。而近日大陸封控，全國電也提到，公司以布局台灣本土市場為主，銷售面影響不大，但較有影響為供應鏈，不過公司供應布局廣泛、非單一，並沒有缺貨、斷料情況。