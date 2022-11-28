九合一選舉國民黨大勝，中研院政治所研究員蔡文軒研判，這將有利於兩岸城市交流的恢復，而中國大陸對蔣萬安也有所期待，台北市若強化對大陸城市的交流，會為目前兩岸的低迷局勢打開「機會之窗」。國民黨國際事務部主任兼駐美代表黃介正則表示，兩岸城市於經貿、教育、文化、宗教等各方面進行交流，有益於兩岸和平穩定。

中華港澳之友協會今（28）日舉辦「中共二十大後的兩岸暨港澳關係前瞻」座談會議，蔡文軒於會上表示，九合一選舉結果顯示國民黨占有優勢的狀況下，大陸對於「解決台灣問題總體方略」或和平統一有更多的期待和想法，許多已暫停的兩岸城市交流或有重啟的可能。

蔡文軒指出，大陸官方與民間對於準台北市長蔣萬安有更多想法與期待，其蔣家後代身分，讓大陸對他更有信任與某種程度的善意。不過他研判，鑒於台灣民意，蔣萬安對大陸的態度可能有所保留，但台北市作為首都與重要城市，可能會強化對大陸各城市的交流，這會為目前大陸跟台灣低迷的情勢打開「機會之窗」。

黃介正也說，九合一選舉之後，台北市重回國民黨執政，未來雙城論壇的風貌會有所不同，大陸對新任台北市長可能有想像。他建議，地方政府可以於經貿、教育、文化、宗教等各方面進行兩岸城市交流，這些有益於海峽兩岸穩定的鋪墊。

政治大學外交學系副教授黃奎博分析，選後大陸應會試圖與國民黨執政的縣市或相關農貿、商業組織加強聯繫，這時候壓力就回到執政黨與中央政府，以及非國民黨執政縣市身上，他們要如何因應、一般民眾怎麼看，未來都值得關注。

兩岸政策協會現任常務監事、政治評論家譚耀南也認同，選後兩岸城市交流會開始恢復，尤其是藍營執政縣市；而大陸對蔣萬安有期待，但蔣也會謹言慎行。譚耀南也提醒，大陸各地台辦系統於執行交流時，能不能抓得準習近平的看法，以及用什麼力道、話語和框架進行城市交流才是未來關鍵。

至於未來大陸對台政策，蔡文軒認為，大陸對台方針還是一國兩制，但因香港形勢變化，一國兩制在台灣成為「票房毒藥」。因此，未來王滬寧可能扮演重要角色，為習近平制訂新的對台總體論述，以吸引台灣民眾；但他同時強調，新論述並非反對一國兩制。蔡文軒評估，最早於明年三月、最晚於十月，中共可能在對台議題上推出新的指導性概念，這個抽象性的原則可能加入兩岸融合、一國兩制等內容。

黃介正則表示，台灣的王滬寧在哪裡？台灣想不想建立自己的兩岸頂層設計？這兩大問題是我們很嚴峻的挑戰，而且存在時間壓力。

黃介正也認為，這次九合一選舉中，兩岸議題點火點不起來、抗中保台也非談論焦點，反映出管控風險與降溫是人民的期待。他另建議，六都於組建新的領導班子時，除了兩岸專家之外，也一定要囊括港澳專家，因為這是同一盤棋。