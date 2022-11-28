台電嘉義區處處長許一女（左一）致贈受災戶急難救助金，右一為阿里山鄉長杜力泉。（台電嘉義區處提供∕呂妍庭嘉義傳真）

阿里山特富野部落8月分有住家發生火災，加上全鄉規模最大老人食堂剛開張，台電嘉義區處處長許一女、常務理事林盈年今率隊上山關懷部落居民，致贈受災戶急難救助金外，也捐助天主教中華聖母基金會白米及加菜金，為原鄉部落長者注入一股電力暖流。

阿里山鄉長杜力泉表示，阿里山鄉除假日慶典觀光人潮較多外，平日少有公家機關會專程「走入部落」關懷、了解居民需求，前陣子特富野發生祝融憾事，在公所及代表會大力協助下，已幫助受災戶重建家園，台電今藉由當地所長聯繫致贈急難救助金，讓他深刻感受到台電對山區部落的用心。

許一女指出，嘉義山區幅員遼闊，阿里山鄉面積占全嘉義20％，用戶數僅占百分之1，有感偏鄉部落民眾因交通不便，不論是在供給面或需求面取得都比較匱乏，對電力觀念亦顯不足，讓台電對山區穩定供電額外重視，即使山區用戶數僅佔總用戶數的1％，仍追求100％的關懷與服務。

台電嘉義區處今到阿里山鄉暖暖老人食堂致贈急難救助金，慰問特富野部落受災戶，致贈老人食堂白米、加菜金。（台電嘉義區處提供∕呂妍庭嘉義傳真）

許一女說，達邦舊圖書館改建成老人食堂後，針對行動不便或居住遙遠的長輩，也有專車接送，「用一個食堂，照顧一個部落」，台電則透過送白米和加菜金來關懷長輩，一起照顧部落。