中市今年11月間傳出一起虐童疑案，家長出面控訴保母虐童，蔡姓保母發現1歲女兒昏迷送醫，經診斷為顱內瘀血，但動二次手術後仍昏迷，未來恐成植物人。檢方今天表示，追查發現蔡女留女童在家獨自外出，在「寶寶日誌」做假紀錄，並涉重傷害女童情節重大，有湮滅證據事實，經發動搜索拘提，向法院聲請羈押獲准。

家長在今年11月間由民代陪同辦記者會指控，她在8月13日下午接獲保母來電告知女兒送急診，經醫師診斷發現顱內有瘀血，動了二次手術後仍昏迷，未來恐可能成為植物人。

家長控訴，今年8月就發現女兒背部有瘀青、11月初又發現右耳朵也瘀青，保母都說小孩沒跌倒。

家長說，保母宣稱，她在案發當天下午2時許叫女兒起床，因為孩子還是想睡，就把孩子移到地墊睡，她曾離開3分鐘去上廁所，返回後發現孩子叫不醒，經做緊急處理後送醫。家長指出，根據醫院鑑定報告，女兒有新舊傷痕，舊傷造成時間約在2周前，質疑保母施暴。

台中地檢署接獲台中市社會局通報，檢察官楊順淑指揮清水警分局偵辦。檢警調查，蔡女自今年8月受雇當保母，在中市清水區住處照顧，除在8月及9月間涉嫌傷害女童外，11月13日照顧女童及另名2歲兒童時，留兩童在住處而獨自外出，在女童的「寶寶日誌」APP登錄作假。蔡女在當天下午涉嫌重傷害女童，導致她受急性硬腦膜下血腫、無法自主呼吸等傷勢，送醫救治。

檢警在11月23日拘提蔡女追查，訊後，檢察官認定蔡女涉犯《兒童及少年福利與權益保障法》、重傷害等罪嫌情節重大，且有湮滅證據事實，訊後，向法院聲請羈押獲准。

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